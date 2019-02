Debat: Tidligere borgmester Curt Sørensen mener, at Socialdemokratiet ikke længere er stuerent

Læserbrev: Tidligere borgmester Curt Sørensen har meldt sig ud af Socialdemokratiet, idet han mener, at partiet ikke længere er stuerent.

Curt Sørensen melder klart ud, at årsagen til hans udmeldelse er, at han under ingen omstændigheder kan stå inde for partiets udlændingestramninger. Curt Sørensen siger dog i FAA, at han fortsat vil støtte de lokale socialdemokrater i Svendborg byråd, idet de i hans optik er "ordentlige mennesker".

Jeg må forstå det sådan, at Curt Sørensen ikke længere mener, at Socialdemokratiet er stuerent, og at han her op til valget vil dele partiet op i "ordentlige" og "ikke ordentlige" mennesker.

Sikke en melding at komme med - og så op til et folketingsvalg! For hvordan skal det egentlig forstås?

Betyder det mon, at alle os, der ønsker at være herre i eget hus og som er imod grænseløs indvandring, ikke er "ordentlige" mennesker? Sikke en uanstændig melding at komme med, og så endda fra en tidligere borgmester.

Men en stor tak til Curt for at melde så klart ud om hans (nu forhenværende) formand og statsministerkandidat for partiet, Mette Frederiksen.

Læserne må stå meget forvirrede tilbage, og jeg ser frem til at få en klar melding fra det lokale folketingsmedlem Trine Bramsen og den nye folketingskandidat Bjørn Brandenborg, om de hører til de "ordentlige" eller "ikke ordentlige" medlemmer - og om de er enige med Mette Frederiksens politik? Og måske vi også lige kunne få en melding fra vores borgmester Bo Hansen om, hvad han synes om sådan en melding?

For hvad siger det egentlig om et parti, hvis de lokale medlemmer adskiller sig så meget fra folketingsmedlemmerne, at man ligefrem vælger at dele dem op i "ordentlige" og "ikke ordentlige" mennesker? Måske Curt Sørensen vil give et svar på det, og samtidig fortælle vælgerne, hvem der er de "ordentlige" socialdemokrater? Det ville da være belejligt op til et folketingsvalg. For hvis baglandet ikke længere kan støtte Mette Frederiksens politik, hvad siger det så om hendes og partiets troværdighed?