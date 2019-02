Debat: Tid til luftforandring med nye brændeovne

Læserbrev: Brændeovnen giver varme og spreder hygge. Nye svanemærkede brændeovne er de bedste, når man også ser på miljøet. De gamle brændeovne er problemet, når vi ser på luftforureningen, og det vil vi nu gøre noget ved. Ikke med forbud, men i stedet har vi netop indført en skrotningsordning på gamle brændeovne, hvor vi giver et tilskud på 2000 kroner, når man skrotter sin gamle brændeovn, og for eksempel skifter den ud med en ny svanemærket brændeovn. På den måde kan man hjælpe med at forbedre luftkvaliteten og miljøet.

Ordningen er netop trådt i kraft, og der er afsat 46 millioner kroner, der kan søges efter først-til-mølle princippet.