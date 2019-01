Debat: Talentudvikling i tredje klasse?

Læserbrev: På årets sidste møde i kultur- og fritidsudvalget besluttede et flertal at godkende en ny samarbejdsaftale med Team Danmark for 2019-2022. Hermed har man afsat 4,3 millioner kroner om året til fire ekstra idrætstimer for 0.-6. klasse i folkeskolen, i en aftale, som handler om "... at fremme vilkårene for talentarbejdet i Svendborg Kommune i henhold til principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004".

Jeg har hverken hørt om eller mødt en idrætslærer, som arbejder med talentudvikling i de mindste klasser i folkeskolen. Jeg har heller ikke mødt en politiker, som kan forklare mig, hvorfor idrætsskolerne indgår i en aftale med Team Danmark. Udover, at sådan har det været i mange år!

Aftalen med Team Danmark er i øvrigt udmærket og indebærer også, at der afsættes 410.000 kroner om året til sportsklasserne for 7.-9. klasse og 441.000 kroner om året til klubudvikling, trænernetværk og talentudviklingsaktiviteter i kommunen.

Men det ændrer ikke ved, at pengene til de mindste elever er placeret forkert. De 4,3 millioner kroner hører til på folkeskoleområdet og bør tages ud af aftalen. Den ekstra idrætsundervisning i 0.-6. klasse handler om idræt og leg og glæde ved at bruge kroppen. Den handler ikke om talentudvikling.