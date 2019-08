Debat: Tal om det svære - også ved studiestart

Læserbrev: Så er det nu, det sker. I de her dage begynder flere end 60.000 på deres studie. Måske er du en af dem? Spændt, glad og fuld af forventning. Studiestart er en fantastisk tid. Du skal dykke ned i en verden, der interesserer dig. Udvikle dig og blive klogere. Men måske sidder du også med klamme håndflader, fuld af tvivl og nervøs for hvad det er, du har sagt ja til. Kan jeg overhovedet finde ud af det? Og passer jeg ind? Tankerne kan let komme til at fylde meget og gøre dig usikker.

Desværre fortæller hver femte studerende, at de hver dag eller ofte oplever symptomer på stress. Og én ud af ti føler sig ensom på studiet. Det er der flere grunde til, men det bekymrer mig, at mange er fanget i et perfekthedsræs. Jeg håber, at du vil være med til at bryde den onde cirkel og fortælle om det, der er svært. At du ved studiestart ikke kun viser den perfekte overflade, men også kan tale om, at du er i tvivl og usikker.

Du er på uddannelsen for at lære, så husk at stille spørgsmål, vær nysgerrig og bed om hjælp når noget er svært - også hos dine medstuderende. I skal være der for hinanden og tænk på, at uddannelse ikke er en konkurrence om, hvem der er den klogeste eller hvem, der får de højeste karakterer. Det handler om dig og din udvikling. Dine egne mål.

Det er nemlig ikke forkert at stræbe efter noget. Det er godt at være ambitiøs og målrettet. Men giv dig selv rum til at fejle og prøve igen. Det er der, du lærer allermest - også om dig selv.

Så vær et helt menneske - også på din uddannelse. Du får de bedste uddannelsesår, hvis du er åben og social. Deltag i introforløb og fester. Fællesskabet er vigtigt, også det faglige fællesskab, så meld din ind i en studiegruppe eller skab selv en. Analyser viser, at stærke fællesskaber modvirker stress og ensomhed, så det er værd at investere tid i.

Jeg vil også arbejde for at skabe nogen bedre rammer for, at I som studerende kan leve hele liv. Vi vil blandt andet se på karaktersystemet og optagelsessystemet til de videregående uddannelser. Det skal være muligt at gå en anden vej, hvis den første ikke var den rigtige. Men allerhelst vil jeg arbejde for nogle rammer, hvor flest muligt kommer på rette hylde fra start.

Jeg synes, vi skal skrue ned for perfekthedsræset. Sammen skal vi skabe en anden kultur. En kultur, hvor vi lægger vægt på stærke fællesskaber, hvor vi ikke skal være perfekte, men kan gå vores egne veje, hjælpe hinanden og dele det, der er svært. Et godt sted at begynde er ved studiestart. Så velkommen til 60.000 studerende - jeg håber, I vil være med til at skabe stærke fællesskaber.

Rigtig god studiestart.