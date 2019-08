Debat: Tag kristne kvoteflygninge til Danmark

Læserbrev: Kristne er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden, og særligt i Mellemøsten og visse diktaturstater er presset på kristne massivt. Kirker bliver ødelagt og kristne bliver slået ihjel i muslimske lande. I Mellemøsten er de kristne ved at forsvinde, og i mange dele af verden må kristne skjule deres tro.

Faktisk udgør kristne 75 procent af verdens religiøst forfulgte og på verdensplan bliver 300 millioner kristne forfulgt og chikaneret. Det fremgår af en rapport fra den pavelige stiftelse Aid to Church.

Så kære Mette Frederiksen, når du nu vil tage kvoteflygtninge til Danmark, så stil krav om, at vi skal tage kristne flygtninge, men opfyld først dit løfte om, at lukke for spontan asylansøgning.

De integrationsproblemer, som vi har i dag, har ikke særlig meget at gøre med FN-kvoteflygtninge. De største problemer er hos de flygtninge, der kommer spontant til Danmark, enten på egen hånd eller via en menneskesmugler.

Det gode ved FN's kvotesystem er nemlig, at hvert land kan lægge billet ind på, hvor mange og hvem vi tager.

Det vil give god mening, at kristne som en forfulgt minoritet skal finde beskyttelse i et kristent land som Danmark.