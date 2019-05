Debat: Tænk på klimaet ved afstemningerne

Læserbrev: Så er det første af to valg overstået - og mange sagde, at man skulle stemme grønt. Men jeg oplevede ikke færre bilister, der kom alene til valgsteder end ved tidligere valg.

Klimaændringerne vedgår os alle. Selvom det ikke er gået op for politikerne endnu, kan man som almindelig borger vise, at man tænker på klimaet, når man stemmer, ved at gå, cykle, tage bussen eller fyld bilen op til valgstedet næste gang, man stemmer.

Og havde vi haft et flertal af klimabevidste politikere i byrådet, havde det været oplagt at gøre valgene til de første af mange handlinger, der skal til for at bremse klimaændringerne, ved at opsamle de borgere, der bor langt fra valgstederne, i bus og starte målrettede kampagner for at få folk til at bevæge sig CO2-frit, når afstandene ikke er længere end for eksempel tre kilometer.

Det er vigtigt, at alle tænker på klimaet og handler derefter - også ved afstemningerne.