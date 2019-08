Debat: Tænk dig hurtigt om

Læserbrev: Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at rekordmange studenter tager to sabbatår. Af dem, der fik studenterhue på i 2017, har over halvdelen taget to sabbatår. Det samme gjorde sig gældende for en tredjedel af studenterne fra 2012. Det er ikke en god udvikling. For det er nu engang sådan, at vi står overfor en befolkningsudvikling, som gør, at det er vigtigt, at især vores unge kommer relativt hurtigt i gang med at bidrage til samfundet. Tingene skal hænge sammen, og det gør de ikke, hvis der er for mange, der nyder for længe.

Set med erhvervslivets briller har virksomhederne brug for så mange dygtige medarbejdere, som muligt. Vi vil gerne have vores unge hurtigt i gang med uddannelse og så efterfølgende job. Det er klart. Og så er der jo som nævnt det samfundsmæssige perspektiv.

Det er klart, at det kan være en god idé at tænke sig grundigt om, før man vælger studie. Man skal jo helst vælge rigtigt første gang. Men jeg må alligevel opfordre til, at man tænker lidt hurtigt. Og jo længere man venter, jo længere kommer man væk for uddannelsesverden. Måske kommer man slet ikke i gang med at læse videre, og det er et tab både for den enkelte og for samfundet.

Tager man et enkelt sabbatår eller to, så går det nok. Jeg anerkender naturligvis også, at der er unge, som har brug for lige at tænke sig om, før de vælger studie. Det er dog værd at huske på, at venter man for lang tid, så er der en risiko for, at man kommer længere og længere væk fra uddannelsesverden og måske slet ikke kommer i gang med at studere. Og får man ikke det meste ud af sit potentiale, er det skidt for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet. Faktisk kan vi lige nu se, at færre forventes at få en uddannelse i dag end for fem år siden