Debat: Systemet spiller fallit i Svend Lings-sag

Læserbrev: Man kan mene, hvad man vil om aktiv dødshjælp og domstolene, men straffesagen mod tidligere overlæge Svend Lings åbenbarer et retssystem helt ude af trit med folket. Et stort flertal i befolkningen støtter assisteret selvmord.

Først lød dommen på betinget hæfte i 40 dage til Lings. Så lagde landsretten yderligere 20 dage på.

Dommerne famler i blinde, fordi de i denne sag ikke har en retspraksis at læne sig op ad, fordi sagen er uden fortilfælde.

"Gadens parlament" skal da heller ikke være en domstol. Almindeligvis respekteres retternes afgørelser i befolkningen. Domme er nærmest den højest opnåelige retfærdighed i et demokratisk samfund, hvor meninger brydes. Et eller andet sted skal der være en myndighed, der skærer igennem.

Men jura er blot et regelsæt. En juridisk afgørelse kan føles som om, at retfærdigheden sker fyldest, men alt for ofte er udviklingen og tidens ånd løbet fra de vise lovgivere, som i sin tid skrev lovene ud fra den tids forudsætninger. Ankedommen over Svend Lings er juridisk korrekt ud fra lovgivningens rammer, men den er forkert set ud fra den moderne opfattelse af, hvad der er ret og rimeligt. Netop i en tid, hvor alle bevidstløst styrter afsted for at "holde i live" for enhver pris. Man glemmer, at nogle mennesker har et så elendigt og smertefyldt liv, at de ønsker at stå af.

Det er og bør være det enkelte menneskes ret selv at bestemme, hvornår nok er nok - på et oplyst grundlag, naturligvis. Det er politikernes - ikke dommernes - ansvar. Så i stedet for selvhøjtideligt navlepilleri, bør politikerne nu sikre borgernes deres ret til at bestemme over eget liv og tilvejebringe en lovændring, der hindrer, at godhjertede mennesker som Svend Lings ryger i fedtefadet.

Bliver politikerne ikke snart deres ansvar bevidst, er der kun tilbage at håbe, at Højesteret vil bøje de stive paragraffer.