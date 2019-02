Debat: Syrienskrigere skal holde sig væk og tage straffen

Læserbrev: Hvordan kan det blive en diskussion om de såkaldte syrienskrigere, nu hvor de har tabt krigen, skal hjem til Danmark og straffes her, da de er klar over, at straffen, og afsoningen ikke er nær så hård her?

Man skal så lige huske, at de har vendt Danmark ryggen for at gå i krig for en sag, som ligger langt fra de idealer, som vi står for, og hvis de havde vundet krigen, havde de fortsat for at udbrede islam til hele verden, og mon de så havde skånet os danskere, nej vel.

Nu har de tabt, og nu må de blive og tage deres straf der. Længere er den ikke.