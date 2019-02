Debat: Svulstige, røde betragtninger i avisen

Læserbrev: Analyser af den tidligere politiske ordfører for Socialdemokratiet i Odense, nuværende politisk redaktør for Fyns Amts Avis Hr. Thomas Funding, er garanti for, at alle politiske analyser er sværtet højrøde. Analysen søndag den 3. februar i FAA er ingen undtagelse. Den passer fint til et socialistisk tidsskrift. Med svulstige vendinger fortæller Funding om Socialdemokratiets vokseværk ud over alle grænser, men det ser meget tungt ud med hensyn til Hr. Fundings analytiske evner.

Hvad er egentlig Socialdemokratiet, er det Mette Frederiksen og den del af partiet, som vil hjælpe Dansk Folkeparti med at rette op på udlændingepolitikken, eller er det den fløj i partiet, som tidligere socialdemokratiske borgmester i Svendborg, Hr. Curt Sørensen, i en artikel mandag 4. februar, kalder "ordentlige folk", dermed forstået alle dem som tager afstand til stramninger på udlændingeområdet?

Det er gudskelov længe siden, vi har hørt noget til tidligere borgmester Curt Sørensen, men hvem husker ikke med gru, hvordan han i 2012 kæmpede for at ødelægge Svendborg med et flygtningecenter på den gamle SID skole, og om hvordan han i 2013 gav tilladelse til offentlig muslimsk bøn i Svendborgs gader og selv deltog i festlighederne.

Denne yderst islam- og indvandringsvenlige eksborgmester har nu meldt sig ud af Socialdemokratiet på grund af partiets nye strammere flygtninge- indvandrerpolitik, men han roser samtidig Svendborgs socialdemokrater og S-borgmester Bo Hansen for at være "ordentlige folk".

Som borger i Svendborg mener jeg, det er vigtigt at vide, om vores borgmester Bo Hansen tilhører det "ordentlige folk", som på Curt Sørensen-vis knuselsker islam og indvandring, eller om borgmester Bo Hansen støtter op om Mette Frederiksens strammerlinje på indvandrerområdet og loyalt vil hjælpe DF, Inger Støjberg og Nye Borgerlige ud af islam og indvandringslænkerne?