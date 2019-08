Debat: Sverige har tabt kontrollen med grov kriminalitet

Læserbrev: Hvis man er fra Afrika eller Mellemøsten og gerne vil bo i Europa, så skal man bare tage til Sverige og få statsborgerskab. Det giver fri indrejse til Danmark og resten af Europa.

De sidste syv måneder har Sverige uddelt 36.312 statsborgerskaber. Samtidig venter over 87.000 lige i øjeblikket på at få deres ansøgning behandlet. Samtidig har 14.065 asylansøgere fået opholdstilladelse i Sverige. I Sverige skal man ikke bestå nogen sprogprøver eller indfødsretsprøver, som man skal i Danmark for at få statsborgerskab.

Forskellen på Danmark og Sverige er, at Dansk Folkeparti sammen med den borgerlige regering, har strammet reglerne, hvilket har gjort, at vi kun uddelte 2.836 statsborgerskaber i samme periode. Derudover så viser ny rapport fra Sverige, at 58 procent af alle mistænkte i kriminalsager er personer med indvandrerbaggrund. En anden opgørelse i SVT oplyser at eksplosioner, knivoverflad, voldtægter og skudepisoder næsten er en daglig begivenhed. Senest er en kvinde blevet skudt gennem hovedet.

Kriminalitet fra Sverige er ved at brede sig til Danmark. Kriminelle indvandrerbander fra Sverige opererer i stigende grad i Danmark. Det oplyser svensk politi. Senest har vi i oplevet bombesprængninger i København. "Journalistisk venstreparti" gjorde meget ud af at fortælle, at det var en svensker, men det har efterfølgende vist sig, at det var en svensker med indvandrerbaggrund. Overrasker det nogen?

Den svenske indvandrermand, som Københavns Politi har anholdt for sprængning af Skattestyrelsen, er ifølge Kvällsposten tilknyttet et kriminelt netværk i Sverige. Dansk Folkeparti ønsker, at grænsen mod Sverige skal beskyttes bedre, derfor har vi for under et halvt år siden foreslået grænsekontrol til Sverige. Alle partier i Folketinget stemte imod, men nu efter bombeeksplosioner i København, så er den nye regering kommet til fornuft og foreslår nu selv grænsekontrol.

Der er mange ting, vi kunne undgå, hvis ellers partierne kunne stå sammen om en fortsat stram udlændingepolitik.