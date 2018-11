Synspunkt: Man kan ikke undgå at blive glad og stolt, når man hører, hvilken betydning Svendborgprojektet har for børn og unge i Svendborg Kommune.

"Det har jeg ikke prøvet før ... så det kan jeg sikkert godt!"

Sådan siger Pippi Langstrømpe, for sådan ser hendes verden ud. Hun er faktisk ikke bange for noget - og slet ikke for at fejle. Hun tør prøve, fordi hun ved, at hun enten vinder eller lærer. Måske er det livsduelighed i første potens.

De fleste har måske en oplevelse eller et billede af en idrætsundervisning, hvor man står i kø til at skulle forcere en uoverkommelig høj plint og har uro i maven - eller at blive valgt sidst til rundbold- eller fodboldholdet. Dette billede er fortid i Svendborg Kommune. Med Svendborgprojektet og den efteruddannelse, vores idrætslærere og pædagoger har været igennem, er idrætsundervisningen på vores skoler af så høj kvalitet, at forskningen på de sundhedsmæssige effekter taler deres tydelige sprog. Vores dygtige idrætslærere og pædagoger arbejder med kroppens ABC - de motoriske forudsætninger for, at børnene kan indgå både i idrætsundervisningen, i legen på legepladsen eller i skolegården og i fritidsidrætten.

Svendborg Kommune arrangerede 6. november 2018 en konference på Gymnastikhøjskolen i Ollerup med titlen "Svendborgprojektet - en sund sjæl i et sundt legeme anno 2018". Svendborgprojektet er intet mindre end Danmarks største idrætsskoleprojekt og verdens største forskningsprojekt af sin art, som undersøger de sundhedsmæssige gevinster ved at afsætte ekstra tid til idræt og bevægelse i skole og dagtilbud.

På konferencen var mere end 230 lærere, pædagoger, ledere, konsulenter, direktører og politikere samlet til en spændende dag med forskningsresultater og oplæg fra forskere og praktikere, der på hver deres måde fokuserede på idræt, bevægelse og fysisk aktivitet blandt børn og unge i både skoler og dagtilbud. Og der er ingen tvivl; med Svendborgprojektet er vi med til at gøre en forskel for børn og unges sundhed, fysik, kognition, læring og ikke mindst deres trivsel.

Det er svært ikke at blive utrolig stolt over det arbejde, der foregår på vores idrætsskoler og senest også i vores dagtilbud. Mange kommuner, lande og mange medier er opmærksomme på de flotte resultater fra Svendborg Kommune og siger: "Bare det var os."

Man kan ikke undgå at blive glad og stolt, når man hører, hvilken betydning det har for sundheden og den fysiske aktivitet, det kognitive og læringen og ikke mindst for trivslen.

Nogle resultater er målbare for forskningen, og andre er synlige, når man ser på og taler med vores yngste borgere. Det er her Pippi Langstrømpe kommer ind i billedet. Lærerne beretter om børn, som nu er aktive deltagere i legen fremfor tilskuere, som er i vejen ...

Børn, som er blevet konge over egen krop ...

Børn, som kan, vil og tør - lidt ligesom Pippi.

Jeg kan se det på min egen datter. Hun var en del af det allerførste rul af idrætsskoler. Hun var med fra begyndelsen, og var et af de børn, som ikke umiddelbart ville vælge idræt i fritiden. Men med en skoledag, hvor idrætstøjet er en ligeså naturlig del af skoletasken som madpakke og penalhus, så kom bevægelsesglæden på skemaet. Ikke bare idræt og bevægelse, men netop glæden ved at være aktiv.

Hun har en far, som har viet en ret stor del af sit liv til sporten og har holdt af fællesskabet, glæden og de mange fysiske udfordringer. Og jeg mener faktisk, at det er noget af det, livet handler om ... at tage vare på og udvikle kroppen, hjernen og hjertet.

Det er det helt særlige privilegie, som alle børn i Svendborgs skoler og dagtilbud nyder godt af. Det er det, der virkelig kan flytte noget. At vi giver alle børn grundlæggende forudsætninger for at kunne være med.

Når vi kalder det "Sundere, Gladere og Klogere børn", så er det ikke helt ved siden af - samtidig med at de bliver klædt på og motiveret til at deltage i fritidsidrætten. Nu kan vi faktisk se, at eleverne og særligt pigerne fra idrætsskolerne i Svendborg er mindre tilbøjelige til at falde fra idrætten i teenageårene, som jo ellers er det billede man typisk ser.

At kroppen skal bevæges er ikke noget nyt fænomen. Det har været kendt siden kaptajn Jespersen dikterede arme bøj og arme stræk med henblik på at forebygge blødagtighed - og endnu før. Men nu skal glæden være motivationen og ikke frygten for blødagtighed.