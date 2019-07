Læserbrev: Læsere, som interesserer sig for byrådsbeslutninger, vil vide, at der allerede har været en del virak omkring etableringen af en skøjtebane på Torvet. Kommunen havde planer om at bevilge én million kroner til anlæg og 300.000 om året til drift. Det er mange penge. Måske skulle vi gå fra skøjtebane på Torvet til overdækning af Torvet? Meget mindre anlægstilskud og ingen driftsudgifter. Og alle ville kunne nyde Torvet hele året i tørvejr.

Det lille torv med scenen mellem Møllergade og Torvet er overdækket. Prøv at forestille jer dét sejl i en meget større udgave dækkende det meste af det store torv. Ville det ikke være flot? Det er der ikke andre byer, som har turdet. Vi ville komme på verdenskortet som sejlenes by. Og vi ville alle kunne nyde aktiviteterne på Torvet i tørvejr på ægte sydfynsk vis. Tilbagelænet og med god tid her i Cittaslow.

Det foreslåede skøjtebaneprojekt vil koste kommunen én million samt 300.000 om året i tilskud til driften. Jeg ved ikke, hvad et stort og velforankret sejl koster, men det er mindre end én million. Og der er i hvert fald intet behov for driftstilskud.