Debat: Svendborg Kommune kan være med til at skabe flere faglærte

Læserbrev: Danmark har brug for flere faglærte. Det er alle enige om. Men det kniber fortsat med at få de unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Langt de fleste vælger gymnasiet.

En af de væsentligste grunde er, at det er svært at få en praktikplads. Otte tusinde til 10.000 unge mangler i dag en praktikplads. Sådan har det været i årevis.

For tre år siden lavede 3F sammen med arbejdsgiverne og den daværende regering en trepartsaftale, hvor arbejdsgiverne forpligtede sig til at skabe mange tusinde nye praktikpladser til de unge. Målet var 10.000 nye praktikpladser frem mod 2025.

Trepartsaftalen har skabt 2.800 nye praktikpladser de seneste tre år. Men det rækker slet ikke, for næsten halvdelen af de nye praktikpladser er korte aftaler på 11-12 måneder. Det betyder, at de unge ikke er sikre på at have en praktikplads i hele deres uddannelsesforløb, der kan vare op til fire år. Mindst 8.300 unge mangler fortsat en praktikplads.

Der er brug for en meget mere fokuseret indsats, hvis vi skal have 25 eller 30 procent af en ungdomsårgang til at vælge en erhvervsuddannelse. Her kan Svendborg Kommune være med til at skubbe udviklingen den rette vej.

3F og Gentofte Kommune lancerede for nylig et forslag om, at kommunerne kan stille langt højere lærlingekrav til de virksomheder, som udfører arbejde for kommunen. Princippet er, at en virksomhed skal have haft en lærling ansat minimum ét år, hvis den skal i betragtning til for eksempel en byggeopgave i det offentlige. Antallet af lærlinge skal være én pr. ti faglærte medarbejdere i virksomheden.

Gentofte Kommune arbejder på at indføre sådanne lærlingeklausuler. Men det kræver, udover en beslutning i kommunalbestyrelsen, at Folketinget ændrer udbudsloven. Svendborg Kommune kunne passende gøre det samme. Jo flere kommuner, der er med, jo større er chancen for, at Folketinget ændrer udbudsloven, og jo større pres kommer der på arbejdsgiverne for at oprette flere praktikpladser.

Kære borgmester Bo Hansen. Vi i 3F opfordrer dig hermed til at undersøge den nye ordning fra Gentofte og tilslutte dig idéen om at lave lærlingeklausuler. På den måde kan du og det øvrige byråd være med til at skabe flere faglærte i fremtiden, som alle parter ønsker sig.