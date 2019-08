Debat: Svar til socialdemokratisk byrådsmedlem

Læserbrev: "I en god debat går man efter sagen, og ikke efter manden/kvinden", skriver byrådsmedlem Niels Chr. Nielsen (S), mens han hænger mig ud i et debatindlæg i nærværende avis den 23. august. De må virkelig være pressede, de socialdemokrater.

Tankevækkende er det da, at det manglende notat omkring Klosterplads-projektet lige præcis passer ind i udvalgsformand Flemming Madsens egen politiske agenda om nedlæggelse af parkeringspladser i midtbyen. Han er både udvalgsformand i Teknik- og Erhvervsudvalget samt formand for Liv i min by med tæt kontakt til embedsværket - så jeg forbeholder mig retten til at tænke mit.