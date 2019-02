Debat: Svar til John Arly Henriksen

Læserbrev: Bemærkninger til den socialdemokratiske gruppeformand John Arly Henriksens indlæg om parkeringsdebatten.

Den gode socialdemokrat blander æbler og pærer - det var jo med det smallest mulige flertal og magtdemonstration fra S og SF, der lukkede Torvet og ikke en ikke-folkevalgt borgergruppe. Her mente Socialdemokraterne sjovt nok ikke, at man "skabte politisk ustabilitet".

Mærkeligt er det da også, at der i denne ikke-folkevalgte gruppe med den socialdemokratiske Flemming Madsen i spidsen sidder en indehaver af en forretning, der selv får rigtig meget gavn af ændringerne - men jeg er ikke forbavset over, at noget så trivielt som inhabilitet ikke bekymrer socialdemokraterne. Sjældent laver man jo noget, der ikke kommer "vennerne" til gavn.

- Hvem sagde vindmøller!

Tætte forbindelser til udvalgte grupper plejer jo ikke at genere socialdemokratiet. Det næste er vel, at det er Flemming Madsens søn, der "vinder" arbejdet med at lave pladsen - ligesom på Torvet.

Med 10 socialdemokrater i byrådet kan man vel med god grund beskylde socialdemokraterne for at være "den onde ånd" i parkeringspolitikken i Svendborg. Og før man bruger flere af borgernes sparsomme midler på endnu et dødt torv, kan man jo rette op der, hvor man har ødelagt det først!

Men når socialdemokraterne bruger så stort krudt på at angribe Venstre, er det som regel, fordi Venstre har fat i noget.

Pudsigt er det dog, at en anden fra den socialdemokratiske gruppe har et indlæg i nærværende avis, hvor han opfordrer til flere bynære parkeringspladser, hvis man bare kører i den - for ham -"rigtige bil".

Hykleriet står i kø.