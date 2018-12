Læserbrev: Fyn og øerne er blevet stærkt prioriteret i de seneste to finanslove, sammen med generelle forbedringer for velfærden, sundhedsområdet, uddannelse, ældreområdet og flere ressourcer til politiet, sammen med opstramninger på udlændingeområdet, for eksempel med opstramning på hjemsendelse af kriminelle udlændinge.

Pendlerfradraget for yderkommuner betyder meget for borgerne i en række fynske kommuner.

Det er lykkedes at få sat penge af til udviklingsprojekt Langeland Shores og til udvidelse af Søby Havn på Ærø. To store og gode projekter, som sammen med nedsatte færgetakster til øerne understreger, at vi vil styrke mulighederne for bosætning, erhverv, vækst og udvikling også i landdistrikterne og på øerne.

Opstramningen på udlændingeområdet med paradigmeskiftet og skrappere kurs på hjemsendelse af kriminelle udlændinge er helt nødvendigt, med klart signal om, at det er ud af landet, hvis man ikke kan overholde love og regler.

Planlægningen af næste etape på det tredje fynske motorvejsspor og nedsættelse af taksterne på Storebælt er i fuld gang og det markerer en super finanslov for Fyn og øerne.