Debat: Sundhedsreformen giver mere nærhed

Læserbrev: Regeringen har spillet ud med en ambitiøs og visionær sundhedsreform, som vil skabe et mere nært sundhedsvæsen. Vi vil have flere læger, flere sygeplejersker, flere akutbiler og op til 25 nye lokale sundhedshuse i hele landet.

Men regeringen nåede knap nok at præsentere sit sundhedsudspil, før Socialdemokratiet havde erklæret sig som modstandere. Havde de mon overhovedet nået at læse udspillet først? Kritikken fra Mette Frederiksen og co. var i hvert fald så langt væk fra skiven, at man skulle tro det.

Socialdemokratiet påstår, at sundhedsudspillet er en "centralisering". Det passer ikke. Tværtimod lægger vi op til at investere massivt i det nære sundhedsvæsen og styrke den lokale indflydelse på sundhedspolitikken.

Vi vil nemlig oprette 21 sundhedsfællesskaber landet over, som vil bestå af borgmestre, lokale udvalgsformænd og repræsentanter fra almen praksis. De vil dække mindre geografiske områder end regionerne gør i dag - og sikre nærhed i behandlingen på en række områder. Vi vil altså rykke et større ansvar og en større del af beslutningerne tættere på borgeren.

Og vi sikrer også stærkere muskler i det nære sundhedsvæsen end der findes i dag. Samlet set afsætter vi seks milliarder kroner til en nærhedsfond, som vil investere målrettet i de decentrale sundhedstilbud.

Vi sætter ind med flere alment praktiserende læger, op mod 25 nye og sundhedshuse og 10-15 nye akutbiler i de områder af landet, hvor behovet er størst.

At der er udfordringer i vores sundhedsvæsen må stå klart for alle. Dem kan ingen løbe fra. I fremtiden vil vi have mange flere ældre patienter og flere kronikere.

Regeringen ønsker, at de skal have behandling tæt på, hvor de er. Vi vil styrke den lokalpolitiske styring med sundhedsområdet og løfte de nære behandlingstilbud markant. Det fortjener patienterne.

I kontrast til vores plan byder socialdemokraterne kun ind med lette løsninger og surhed.

Socialdemokraterne lover at trylle 1000 sygeplejersker frem, som ikke findes. De vil tvangsflytte yngre læger ud i landet, som vil smutte igen efter et halvt år. Og de lover patientrettigheder til nybagte mødre, som deres egen regionsrådsformand i hovedstaden selv har været med til at forringe. Sundhedsvæsenet er udfordret og vil blive endnu mere presset i de kommende årtier. Det kræver visioner og ambitiøse planer, ikke lette løfter.