Debat: Stram udlændingepolitik virker

Læserbrev: Den stramme og konsekvente udlændingepolitik virker.

Antallet af asylansøgere er faldet fra mere end 21.000 i 2015 til under 2000 i 2018. Det er et markant fald. Det skyldes i høj grad indsatsen i Venstre og blå lejr, hvor vi har arbejdet med at bringe situationen under kontrol.

Vi vil ikke stå model til, at Danmark bliver løbet over ende, og at vores motorveje er spærret af vandrende asylansøgere og migranter.

Danmark har en forpligtelse til at hjælpe dem, der er forfulgt og på flugt. Det gør vi bedst i nærområderne, hvor vi kan hjælpe mange flere for de samme penge og det gør Danmark flere steder i verden.

Vi vil ikke være med til at understøtte menneskesmuglernes aktiviteter ved at give asyl til alle, der krydser grænsen som i Sverige, hvor man var ved at blive løbet over ende. Sverige har meget store udfordringer. Det vil vi ikke tillade sker i Danmark, og derfor fører vi en stram udlændinge- og indvandringspolitik. Senest har vi vedtaget at sænke integrationsydelsen. Det vil socialdemokraterne ikke være med til.

I Venstre fastholder vi den stramme linje. Socialdemokraterne kører slapperlinjen igen.