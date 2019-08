Debat: Store planlagte bryllupper kvæles af nyt system

Læserbrev: Skal vi være bekymrede for bryllupsturismen på Ærø? På den lange bane, ja.

Bryllupskrisen har været et klassisk eksempel på, hvordan centralisering kan ødelægge lokalsamfundet. For selvom den nye statslige enhed i Odense er blevet mere smidig her på det sidste, er en tung statslig instans bare ikke egnet til at varetage prøvelsesopgaven, der både kræver, at man er serviceminded og har en menneskelig forståelse for brudeparrene bag dokumenterne.

Eksempelvis Erzi & Zabi, begge fra Ungarn med bopæl i Berlin, er typiske kunder for os. De fandt vores hjemmeside og besøgte os på Ærø i 2018 og besluttede sig for at holde deres "destination wedding" på Ærø i juni 2019. Det skulle kun være for den nærmeste familie, hvor hygge og natur var øverst på ønskelisten.

Planlægningen gik igang i 2018: Færge, hoteller, fotograf, frisør mv. blev booket i god tid, og med mange e-mails senere var alt på plads - på nær deres dokumenter, som først kan indsendes tidligst fire måneder før vielsen. Men to EU-borgere burde være ligetil, mente jeg? Danske par tør jo også godt "regne med" en godkendelse, og vi blev lovet at to EU-borgere ville blive "fast tracked" - her tog jeg fejl. Det blev til mange søvnløse nætter, før godkendelsen kom ugen før den store dag! Sådanne situationer er ikke holdbare på den lange bane. For at kunne planlægge i god tid står vi som parrets lokale arrangører med hele risikoen.

Man skal forstå, at udover de "hurtige par" er det især destination weddings med langsigtet planlægning og mange gæster, der bliver ramt af det nye system - og samtidig er det også de par, der lægger flest penge på Ærø.

Hvad ville det betyde for øens omsætning at miste denne målgruppe? Helt konkret havde vi skullet aflyse Erzi og Zabi's bryllup, har jeg groft regnet mig frem til, at øen snildt ville være gået glip af minimum 120.000 kroner. Når man indregner fotograf, frisør, hotel, restaurantbesøg, færge, souvenirs og bryllupsfesten med deres 25 gæster, begynder man at forstå, hvorfor Island og Finland så småt har fået øjnene op for dette marked, der langsomt vil forsvinde fra Ærø, hvis betingelserne ikke længere er favorable for udenlandske par at vælge Danmark som deres destination wedding.

I bedste fald ender vi med de hurtige "blitz weddings", hvor parret og bureauet har mindst at miste, hvis en godkendelse fra staten ikke nås i tide.