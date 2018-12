Debat: Stop tyvene ved grænsen

Læserbrev: "Dont' tell it - show it". Sådan lyder en kendt journalistisk læresætning. Pludselig gik det op for hele Danmark og landets justitsminister, at danske butiksejere nu står overfor en helt "ny type forbrydelser": Grove butikstyverier ved højlys dag lige for øjnene af personalet og kunder, der ikke skal have ørene i maskinen i forhold til de maskerede body-builder-typer som i flok plyndrer løs.

At der stjæles fra flere af landets butikker er ikke nyt. Men det er nyt, at tyverierne er blevet så grove, at det nærmest ligner røveri. Det er udansk.

TV-udsendelsen forleden fik justitsminister Søren Pape Poulsen op af stolen, selv om ministeren i sine papirer længe har kunnet læse, at noget er riv-rav-ruskende galt. Trist, at der skulle så dramatiske billeder for øjnene af hele Danmark til, før ministeren tager affære.

Flere butikker anmelder ikke tyverierne, når politiet "alligevel ikke rykker ud".

De manglende anmeldelser kan måske forklare, hvorfor politiet læner sig op af et statistisk fald i butikstyveri samtidig med, at forretningerne skriger på hjælp, der udebliver. Når forbrydelser ikke anmeldes - så registreres de heller ikke.

Dansk Politi har alt for længe været trykket af for mange opgaver til for få betjente. Men man kunne måske også "stoppe ulykken" ved at hindre kriminelle migranter og østeuropæiske banditter i at trænge ind i landet og smid dem, som er her, ud. Det er ubegribeligt, at Danmark lader et stigende antal udenlandske rockerbander etablere sig. Man skulle nærmest tro, at Danmark er et land uden en regering.