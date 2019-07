Debat: Stop munddiaréen

Læserbrev: Hvor var det befriende at læse Allan Søndergaards læserbrev her i avisen den 19. juli. Jeg har skrevet om dette emne tidligere, men DR og sportsprogrammer er tonedøve. De må have rigtig mange penge, når man har så mange personer til at kommentere en fodboldkamp, som ingen gider høre på.

Jeg har selv haft med fodbold at gøre i over 30 år, i dag kan jeg ikke se kampene på tv, fordi ingen kan holde ud at høre på alt det ævl, der bliver sagt. Tænk hvad det koster, for at vi, der elsker fodbold, skal se kampene uden lyd. En ting er godt, for vi kan se de internationale kampe fra tysk tv, og der er der kun en kommentator og det er befriende, her stå man ikke under kampene og fortæller hvad der skete for mange år tilbage.

Men her hos os skulle man spørge, hvor mange der er trætte af disse personer, der står og ævler før kampen og under kampen - så ville man se, at 80 procent ville sige "stop dette vanvid".

Hvor er det også beskæmmende at se Brian Laudrup træde frem på skærmen før kampen og reklamere for spil. Er denne person klar over, hvor mange ludomaner han er med til at føre i uføre? Det bør stoppes, så her er der noget at gøre for politikerne.