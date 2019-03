Debat: Stop for mere gift i drikkevandet

Læserbrev: I en tredjedel af alle vandboringer er der fundet DMS, som er rester fra et svampemiddel brugt i frugtplantager og træbeskyttelse. Tre boringer i Svendborg Kommune er lukket. Den udvikling skal stoppes. Vi skal stoppe med at bruge sprøjtegifte i områder med indvinding af drikkevand.

De giftrester, vi finder i drikkevandet i dag, er fortidens synder, og vi skal undgå, at de sprøjtegifte, som i dag anvendes, ender i drikkevandet om 20-30 år. Der er godt nok planer om at stoppe sprøjtning tæt på boringerne, men det er ikke godt nok. De boringer, vi har i dag, bliver måske lukket på grund af fortidens synder, og der vil så blive lavet nye boringer løbende.

Alle de områder, hvor vores drikkevand bliver dannet, skal sikres mod, at der siver gift ned. Det skal ske ved et stop for brug af sprøjtegifte på indvindingsområderne. Landmænd og andre må så kompenseres for, at de må plante skove, omlægge til økologi eller anden anvendelse uden brug af sprøjtegift. Kommuner kan, sammen med vandselskaber, sikre sådanne aftaler, men det går alt for langsomt. Der mangler også klare udpegninger fra statens side af indvindingsområder.

Den eneste rigtige løsning er altså et nationalt stop for brug af sprøjtemidler på alle de områder, hvor fremtidens drikkevand dannes. Fremtidens rene drikkevand bør ikke være afhængig af de enkelte kommuners vilje og evne som i dag.