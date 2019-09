Debat: Stop for havdambrug - Knud Andersen in memoriam

Læserbrev: Miljøminister Lea Wermelin vil nu stoppe for yderligere udbygning af havdambrug i Danmark. Vores indre farvande er ganske enkelt ikke sunde nok til at være værter for disse fiskebure. Det sætter også en stopper for planerne om udvidelser af havdambrug i havet omkring Horsens Fjord, Samsø og ved Djursland. Derimod ser Miljøministeren anderledes positivt på saltvandsbassiner til fiskeopdræt på land under kontrollerede former.

Kommunerne råder over meget store ubrugte arealer, hvor disse fiskedamme godt kunne bygges. Hvis ellers havvandet er rent nok. En stor del af forureningen i de indre danske farvande stammer fra landbrugets udvaskning af blandt andet kvælstof og fosfor. Denne udvaskning skal naturligvis stoppes.

Om man så vil spise fisk fra disse fiskedamme - in spe - er op til en selv. Jeg takker nej. Den store forkæmper for Rent Hav "Levende Hav" - Knud Andersen - er netop død. Hans kamp har ikke været forgæves.