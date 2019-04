Debat: Støt op om og kæmp for børnene

Læserbrev: Lørdag 6. april klokken 13 er der forældre-demonstrationer imod de dårlige normeringer i vuggestuer og børnehaver - der er demonstrationer i mindst 40 byer rundt om i Danmark. Kom og vær med.

Vi oplever en virkelighed, hvor vores børn i praksis ikke får den omsorg, de har brug for. Daginstitutionerne er reduceret til opbevaring af børn, og personalet kan umuligt løfte opgaven med de vilkår, der er givet. Dette er dokumenteret af DR, psykologer, fagfolk, og forskere taler tilmed om, at børnene står i tilknytningskø.

Der skal gøres noget nu.

DR2-dokumentaren "Hvem passer vores børn" viste mange situationer, hvor der var for få voksne/pædagoger til mange børn. Derfor var der ikke mulighed for at give børnene det nærvær og den omsorg, de havde behov for og heller ikke mulighed for den helt basale tilknytning til en voksen/pædagog, der gør, at børnene føler sig trygge og kan udvikle sig.

SF fremsatte 21. november 2018 et beslutningsforslag, der indebar, at regeringen senest den 1. februar 2019 skulle indkalde Folketingets partier til forhandlinger om at indføre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Forslaget blev tirsdag 12. marts 2019 nedstemt og forkastet.

SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre stemte for minimumsnormeringer i vuggestuerne og børnehaverne, mens regeringen, Socialdemokratiet og DF stemte imod.

Selvfølgelig skal der være minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, det handler om vores børns sikkerhed og deres sociale- og personlige udvikling.

I SF mener vi, at alle børn skal have en god start på livet, det er altafgørende, at børnene får et godt, trygt og stimulerende børneliv, hvor alle børn gennem leg og læring udvikler kompetencer og udfordres personligt, sprogligt og motorisk. Det sikrer vi kun med ordentlige normeringer og uddannet personale i blandt andet vuggestuer og børnehaver.

Deltag i demonstrationen i Svendborg lørdag 6. april klokken 13. Det handler om at give vores børn en god start på livet.

Så op af sofaen og ud og kæmp for børnene, vi ses.