Debat: Større sikkerhed for hurtig hjælp ved hjertestop

Læserbrev: Kære regionspolitikere, Region Syddanmark tøver desværre med at opdatere udkaldsystemet, som kan overrule en mobiltelefon, der står på lydløs.

En del førstehjælpere har deres mobiltelefon på lydløs for eksempel om natten. Det betyder, at mange, der er tilmeldt Danmark Redder Liv, ikke hører udkald til hjertestop om natten. Grunden til dette kan være, at man ikke vil vækkes af sms'er og lignende.

Jeg har selv misset udkald, når min telefon er på lydløs. Men jeg vil gerne rykke ud til en medborger med hjertestop i mit lokalområde også om natten.

Det kan også være en fordel for dem, som kan deltage i arbejdstiden for deres arbejdsgiver, fordi de ikke må forstyrres af, at telefonen ringer, men godt må reagere på et alarmudkald. Den tekniske løsning til at overrule en telefon, der står på lydløs, er udviklet. Jeg mener, det kan koste menneskeliv, når førstehjælpere, der kunne yde hurtig førstehjælp, ikke hører alarmen.

Hvis man virkelig har brug for ikke at modtage et alarmudkald, kan telefonen sættes på flytilstand.

Jeg håber, at regionspolitikerne kan se vigtigheden af dette ønske og hurtigt implementere opdateringen af et mere sikkert akutudkald.