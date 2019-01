Debat: Større kommuner gavner ikke

Læserbrev: Kerteminde Byråd skal tænke sig godt om, før byrådet sender en anmodning af sted om sammenlægning med Nyborg eller Odense. En fusion vil betyde endnu færre byrådsmedlemmer til langt flere opgaver. Flere opgaver betyder mindre tid til borgerne.

Tidligere borgmester Hans Luunbjerg (V) har ret, når han den 28. december 2018 udtaler følgende til fyens.dk: "Det løser ikke problemet at blive en del af en større kommune. De ville være tvunget til at foretage samme tilpasninger, forskellen er bare, at det ville være nogle andre, der skulle træffe beslutningen."

Odense Kommune med omkring 200.000 indbyggere forblev uændret i 2007 og alligevel skal Odense spare, ligesom landets største kommune; København. Fyns Amt måtte spare og Region Syddanmark, der dækker fire gamle amter, skal spare. En stor fynsk kommune, vil ligeledes få økonomiske udfordringer.

Desværre er store kommuner et demokratisk problem for de tyndt befolkede områder og Kerteminde vil højst sandsynligt miste en masse lokale arbejdspladser på rådhuset efter en sammenlægning, som iøvrigt koster at gennemføre.

På Sydfyn blev Gudme, Egebjerg og Svendborg sammenlagt i 2007. Et tab på hele 24 politikere og mindre indflydelse til oplandet, samt et farvel til arbejdspladserne på Gudme Rådhus. I flere af de tidligere mindre kommuner er små lokalråd opstået, der minder om de gamle sogneråd.

Lokalområderne er en slags talerør mellem byrådene og yderområderne. Udfordringen for lokalrådene er, at de ingen politisk indflydelse har længere, og byrådene bliver presset økonomisk fra Christiansborg til at spare på velfærden.