Debat: Stil krav om lærlingeindtag

Læserbrev: 2019 er så småt i gang som nyt arbejdsår, og i det sydfynske kan man glæde sig over, at der vil komme mange projekter i gang, specielt inden for bygge-anlægsområdet.

Svendborg Kommune har i 2018 skærpet kravene i udbudsmaterialet, således at der er lavet gradueringer for lærlingeindtag i forhold til udbudssummer. En rigtig god skærpelse som både erhvervsliv og vi i fagbevægelsen er glade for.

Langeland Kommune er på vej med næsten det samme materiale også denne gang med opbakning fra erhvervsliv og fagbevægelse. Gode tiltag, som vi fra 3F Sydfyns side gerne ser gentaget i Ærø Kommune, og i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Disse gode tiltag gælder så kun for offentlige projekter. Desværre, kan man fristes til at sige. Mit og 3F Sydfyns lønlige håb til alle bygherrer i vores område vil derfor være: Når I nu laver udbudsmateriale til alle de gode projekter, der er på vej, vil I så ikke tænke fremtidens nye faglærte ind i materialet og stille de samme krav til lærlinge som det offentlige gør?

Det må være i alles interesse, at fremtidens bygge-anlægsopgaver bliver udført at faglært arbejdskraft, som kan levere arbejde, der lever op til tidens krav.

Det vil fra bygherres side også sende et klart signal til erhvervsskoler, uddannelsesvejledere, forældre og, ikke mindst, den håbefulde ungdom, som kan se, at der virkelig er en fremtid i erhvervsuddannelser og håndværksfag.

Et godt nyt år med håb om mange flere faglærte/lærlinge.