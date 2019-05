Debat: Stem på et parti, der passer på dine tænder

Læserbrev: Region Syddanmarks Tandlægeforening opfordrer borgerne til at vælge med tænderne, når de skal stemme den 5. juni. Stem på en kandidat, der prioriterer sundhed højt - og som går ind for at sænke brugerbetalingen på tandpleje.

Vi skal forbedre danskernes sundhed generelt, og en sund mund er en vigtig forudsætning for have en sund krop. Sammenhængen mellem sund mund og sund krop har stor betydning for mange af de alvorlige sygdomme, som vi rammes af som for eksempel diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Bekæmpelsen af sygdom skal ske både fra munden og fra kroppen. Det vil styrke danskernes almene sundhed.

Hvorfor skal vi betale for tandlægen, når lægen er gratis? Du betaler 80 procent af tandlægeregningen selv, mens det offentlige kun betaler 20 procent. Det er dyrt for alle, men helt uoverskueligt for de hjemløse, de syge og socialt udsatte. Det kan vi ikke være bekendt i et moderne velfærdssamfund.

Vi skal have sænket brugerbetalingen for alle og forhøjet tilskuddet til de socialt udsatte grupper. Alle skal have råd til at gå til tandlæge i dagens Danmark. Vi skal sige nej til social ulighed i tænderne.

Heldigvis er næsten alle de politiske partier enige i, at vi skal give mere i tilskud til de socialt udsatte. Men når det handler om at sænke den generelle brugerbetaling, er det sværere at få politisk opbakning. Spørg bare de lokale kandidater i din valgkreds.

Når de unge forlader børne- og ungdomstandplejen, er det kun godt halvdelen, som forsætter med at gå til tandlæge. Det skader dem på længere sigt, for selv om de ikke har huller i tænderne som 18-årige, så får de huller, når de bliver lidt ældre. Det er netop forebyggelse, som holder munden og kroppen sund hele livet.

Prisen er vigtig for de unge. De er ofte under uddannelse, og det er dyrt at flytte hjemmefra og betale det hele selv. Derfor mener vi i Tandlægeforeningen, at man skal gøre det gratis for unge mellem 18-24 år at gå til tandlægen.

I Danmark har vi en tandpleje i verdensklasse - lad os holde fast ved den. Rigtig godt valg.