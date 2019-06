Læserbrev: Igennem hele mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med børn og unges udvikling og vilkår og har i den forbindelse arbejdet tæt sammen med mange institutioner og institutionstyper.

Jeg kan med nogen ballast sige, at den dagligdag børn har i daginstitutionerne har stor betydning for dem her og nu og i deres fremtid. Institutionsområdet har ligesom alt andet været ramt af nedskæringer. Og det i et sådant omfang, at børnene er truet på deres velfærd og udvikling. På det seneste har forældre og mange andre landet over demonstreret for minimumsnomeringer i daginstitutionerne for at imødegå denne trussel. Flere forskellige partier støtter dette krav. Blandt andre Socialdemokratiet gør det af uforståelige grunde ikke.

Jeg håber, at mange vil tænke på børnenes vilkår i forbindelse med det kommende valg til Folketinget og sætte deres kryds ved en kandidat fra et af de partier, der støtter dette krav om minimumsnormering.