Debat: Stem en sydfynsk klimatosse i Folketinget

Læserbrev: Vi er meget tilfredse med, at den grønne dagsorden fylder så meget i valgkampen. Vores generation kan for alvor mærke klimaforandringerne, og vi er måske den sidste generation, der reelt kan ændre den bekymrende udvikling.

Men det er ikke nok at sætte sit kryds ved et parti med en tydelig klimapolitik. Det handler også om at give Sydfyn en stemme. Vi vil gerne anbefale Bjørn Brandenborg.

Global opvarmning og klimaforandringer medfører mere ekstremt vejr. Vi oplever oftere skybrud, storme og stormfloder. Og her er der nogle særlige udfordringer for Sydfyn, som har over 500 kilometer kystlinje sammenlagt.

Det ekstreme vejr vil presse vores kyster og dermed de værdier, vi har tæt på kysterne. Kommunerne er ansvarlige for at kystsikre, men vi ved alle, hvor pressede de lokale budgetter er.

Socialdemokratiet mener derfor, at der er brug for, at staten tager et større medansvar for beskyttelse og sikring af kysterne. Det skal ske ved at oprette en national kystsikringsfond. Kystsikringen skal stadig bestemmes og planlægges i et samarbejde mellem kommunen og os beboere, men igennem kystsikringsfonden skal staten i højere grad koordinere og prioritere indsatsen og således også bidrage økonomisk til de store kystbeskyttelsesindsatser.