Debat: Stem Fyn - stem blåt

Læserbrev: Nu varer det ikke længe, før vi skal i stemmeboksen, og alle har en vigtig beslutning at træffe. Venstre har siden valget i 2015 sikret en række håndfaste resultater, der gavner fynboerne.

Uanset om vi snakker infrastruktur, sundhed, arbejdspladser, klima, turisme eller skoler har vi leveret.

Lad mig komme med et par eksempler: For os i Venstre har det været en prioritet at sikre udvidelsen af fynske E20, så fynboer fremover skal bruge mindre tid på vejene.

Vi har sikret billigere transport til øerne og billigere el til gavn for den fynske turisme og samtidig styrket de frie skoler, så du og din familie har frihed til at vælge den skole, som passer bedst til jer.

I Venstre kæmper vi for et Danmark i balance. Derfor gik vi i 2015 til valg på at flytte statslige arbejdspladser ud i landet. Og vi har i den grad leveret. Næsten 1000 nye statslige arbejdspladser har fundet vej til Fyn, og det skaber vækst.

Fyn er et skønt sted at slå rod. Jeg ved det, for jeg har nydt at se mine tre børn vokse op nær skov og strand på Sydfyn. Og skal vi tiltrække nye familier, skal der være gode jobmuligheder for både mor og far.

Selvom vi har nået meget, er vi langt fra færdige med at prioritere Fyn. Vi har fremlagt nye planer både for fremtidens infrastruktur og sundhedsvæsen. På infrastruktursiden ønsker vi for eksempel en ny jernbane på Vestfyn og mere støjdæmpning på E20, og på sundhedssiden ønsker vi to nye fynske akutberedskaber, flere læger, flere sygeplejersker og topmoderne sundhedshuse på Fyn.

Derfor: Stem blåt for Fyn.