Debat: Statshospitalet Danmark er hverken svært eller nært - bare sært

Læserbrev: Sygdom, sagde man, var hver mands eje; i den nære fremtid bliver sygdom statens eje - Statshospitalet Danmark. I regeringens nye udspil til en sundhedsreform nedlægges regionerne, og der oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber lagt under en central styrelse placeret i Århus.

I min optik ville der være så meget at hente i stedet for at tænke oppefra og ned, tænke nedefra og op og inddrage menneskers egen indre visdom. Men det ville betyde, at man ville være nødt til at bruge tid på at lytte til mennesker. Det ville betyde, at man havde en helt anden dagsorden end skjult centralisering og effektivisering - nu udført af glade hænder.

Det nye sundhedsudspil, Statshospitalet Danmark, ser jeg som et udtryk for, at man kan gøre hele den danske befolkning til fremtidens laboratorierotter underlagt embedsmænd, ekspertvælde og kunstig intelligens, hvor beslutningerne tages hen over hovedet på borgerne - det er ikke hverken svært eller nært - bare sært.