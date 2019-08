Læserbrev: Det er dejligt, at udviklingen af lokalområderne i Svendborg Kommune er godt i gang. Lokalområderne tager ansvar, og de organiserede borgergrupper træder i karakter. Borgerbudgetter og potentialeplaner begynder at tage form. Vi er i gang med at udvikle et tydeligt aktivt medborgerskab i Svendborg Kommune.

Dansk Folkeparti, Venstre og nu også Socialdemokratiet forholder sig også til land og by-debatten og til, hvordan man egentlig fordeler goderne i en stærk kommune som Svendborg.

Det er klart, at Svendborg by er den store dynamo, som skal plejes og vedligeholdes, så der kan ske afsmitning til lokalsamfundene. Men spørgsmålet er, hvor meget og hvor lidt der skal investeres her og der.

Hvis vi taler om bosætning, vil der typisk blive investeret mest i de større byer i kommunerne. Generelt er det her, investorerne helst vil investere.

I Svendborg Kommune har vi dog tillige nogle meget centrale værksteder, vi kunne kalde dem mindre dynamoer, som vi alle har stor glæde af, både hvad angår oplevelser og økonomi. For eksempel er Ollerup en dannelses- og uddannelsesby og har et af de mest veldrevne plejecentre. Vi har Skolerne i Oure, GOG, Broholm og Stenstrup/Lunde/Kirkeby med stærke borgergrupper beliggende tæt på Odense og dermed tæt på arbejdspladser. Henover hele kommunen har vi historisk set friskolerne som en af vores højborge, hvilke er tydelige trækplastre for børnefamilier.

Radikale Venstre mener, at man også i ovennævnte områder skal tænke strategisk bosætning. Derfor bliver debatten spændende, når den nye bosætningsstrategi skal diskuteres i Teknik- og Erhvervsudvalget samt i byrådet i dette efterår. Både de små og de store dynamoer skal tilgodeses i Svendborg Kommune.