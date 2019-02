Debat: Sorte pletter på Danmark

Læserbrev: Så skulle man igen til at høre om Danmarks behandling af flygtninge. Denne gang tyske flygtninge i 1944, godt hjulpet af et par danske journalister i avisen torsdag den 14. ds.

Disse to og den tyske flygtningepige og hendes mand må have glemt, at Danmark var besat af den tyske krigsmagt ingen lovlig dansk myndighed havde.

Det sidste det var, at politiet og grænsegendarmerne havde man (tyskerne) afvæbnet og for manges vedkommende sendt til Theresienstadt og senere til Auschwitz eller andre udrydningslejre, hvor de sammen med millioner uskyldige jøder døde enten af sult eller blev gasset og smidt i fællesgrave.

De 200.000 flygtninge beordrede de tyske besættere det danske folk til at huse og bespise. Et Danmark, der levede med rationering af almindelige fødevarer som smør, sukker, mel og sågar salt. De sidste måneder var dette på mærker, men der var også kort hos slagter og tøjbutikker.

Endelig oprandt befrielsen den 4. maj 1945. Vi blev herre i eget hus og for at få overblik over flygtningene var det da ganske logisk, at man samlede dem i interneringslejre, hvad ellers?