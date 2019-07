Debat: Sommerhuse søges

Læserbrev: Det har allerede været en god sommer, og ganske som i fjor er der godt gang i feriehusudlejningerne. Mange må melde meldt "alt udsolgt", og uden for den såkaldte højsæson er efterspørgslen også i vækst.

Naturligvis er det dejligt, at så mange danskere og udlændinge finder vores land så skønt, at de vælger at bruge deres ferie her. Det giver kroner i kassen hos virksomheder i hele Danmark og skaber gode arbejdspladser. Men det er da brandærgerligt, at vi ikke kan følge med efterspørgslen. Så går vi glip af både indtægter og job og det vel at mærke i også områder, hvor beskæftigelsen måske nok i vækst, men ikke ligefrem buldrer derudaf.

Øvelsen går især ud på, at få flere danskere til leje deres sommerhuse ud. Løber en bager tør for brød, så kan han bage mere. En sommerhusudlejer kan ikke bare stampe flere feriehuse til udlejning op af jorden. Derfor var det en brandgod idé, da et bredt politisk flertal blev enige om at hæve bundfradraget på sommerhuse, udlejet gennem et bureau, fra 21.900 til 40.000.

Spørgsmålet er så bare, om alle feriehusejere er klar over de nye regler?

Hvis du, kære læser, er den stolte ejer af et feriehus, som du ikke udlejer, så opfordrer jeg dig hermed til at tage lommeregneren frem og overveje, om tiden måske er inde til at leje lidt ud til gavn for både dig selv, dansk erhvervsliv og Danmark i det hele taget.