Debat: Sociale medier i Danmarks skoler og samfund

20. januar var den dag, jeg forlod mit hjemland Australien og ankom til mit nye liv i Danmark på en et-årig udveksling med den Internationale organisation Rotary. Et helt nyt år i et helt nyt land, familie og skole, på den anden side af jordkloden. Der var meget nyt, jeg skulle tilpasse mig. Dansk kultur har været noget af et puslespil for mig, et jeg til stadighed forsøger at finde ud af at samle. Der er så mange kulturelle forskelle mellem dette land og mit. Jeg skal stadig vænne mig til danskernes private, selvstændige, men livlige livsstil. Der er store kontraster mellem danske og australske værdier, men jeg har bemærket, at brugen af sociale medier og teknologi er meget mere udbredt i Danmark end i Australien.

Allerede første dag i skolen blev jeg overrasket over den udbredte brug af teknologi og computere i klasserummet. Dette var en markant kontrast til mit eget velkendte uddannelsessystem, hvor vi normalt ville arbejde på trykte papirkopier eller i mit tilfælde: Tag noter fra lærerens power-point i min håndskrevne notesbog. Computere blev generelt brugt til store opgaver og projektarbejde. Jeg var således helt uforberedt på graden af det konstante arbejde med computere, og faktisk savner jeg meget det mere lavteknologiske miljø i et australsk klasseværelse. Jeg tror, at læring bedst foregår i et miljø med færre teknologier, uden sociale medier og konstant computerbrug. Det fungerer snarere bedre, når eleverne bruger alle sanserne i kroppen. Der er noget, der bare er uendeligt bedre, og det giver en mere naturlig følelse at bruge papir og pen.

Sociale medier var ikke bare en væsentlig faktor i skolerummet, men også grundlæggende i det danske samfund. Jeg havde aldrig selv gjort brug af de sociale medier, og selvom jeg var en del af et lille mindretal hjemme i Australien, kan jeg ikke erindre, at de sociale medier havde så stor en indflydelse, hverken i eller uden for klasseværelset.

Men jeg fik en profil på Facebook. Denne beslutning var oprindeligt til kommunikation med familien hjemme i Australien samt en mulighed for at linke til andre Rotary-udvekslingsstuderende, jeg ville møde på min udveksling. Sociale medier er blevet en distraktion for mig og har hele tiden truet med at sænke mine produktive evner kraftigt. Jeg mener, at sociale medier er et bevidsthedsdistraherende element i et klasseværelse, og jeg tror, at mange elever bliver distraheret af denne bekvemme eskapisme, som påvirker de studerendes fokus og ofte skubber dem ud i overspringshandlinger, hvilket igen påvirker deres karakterer i skolen.

Jeg tror også, at en anden ulempe med sociale medier kan være konkurrencen mellem unge, som kan resultere i depression og dårligt selvværd. Når vi normalt ser på sociale medier, ser vi kun de gode ting i folks liv, højdepunkterne i en persons uge. Mange mennesker glemmer dette forhold og begynder at sammenligne deres eget liv med andres - uden virkelig at tænke på de mulige dårlige situationer, som jo også må indgå i andres hverdagsliv.

Overforbrug af telefoner og personlige sociale medier kan være farligt og udelukke os fra socialt samvær. Nogle gange undrer jeg mig over, hvordan brugen af telefoner og social medier påvirker et samfund. Det får mig til at tænke på danskernes reserverede holdning, og hvordan de sociale medier i sin tid overhovedet kom på banen.

Jeg opfatter danskerne som høflige og hjælpsomme, men også private og svære at komme ind på livet af. Måske er den udbredte brug af iPhones - som synes mere tydelig i dette land - muligvis en skærmende faktor mod den mere "åbne" holdning, som jeg kender fra Australien.

Jeg har generelt ingen problemer med sociale medier, og jeg siger ikke, at vi skal slippe dem helt, men det handler om balancen og kontrollen. Sociale medier i kontrollerede mængder bør tillades, måske er det endda gavnligt. Imidlertid kan for mange af disse distraheringer være et massivt spild af tid og spild af muligheder.