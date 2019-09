Læserbrev: S-regeringen har indgået aftale med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om et børnetilskud til familier, der er ramt af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet. Jeg vil lige minde om, at indvandrere sender 20 milliarder kroner til deres hjemlande hvert år. Nu kan de snart sende endnu flere penge ud af Danmark.

Integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet blev indført af DF og den borgerlige regering for at holde de sociale ydelser nede og for at sikre, at det bedre kunne betale sig at tage et arbejde. De lavere ydelser skulle også gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark.

Journalistisk Venstreparti fortier sandheden ved ikke at fortælle, at aftalen primært gavner indvandrerfamilier. Aftalen vil betyde, at beløbet til indvandrerfamilier ryger op på 20.150 kroner om måneden efter skat. Er det rimeligt overfor folk, der går på arbejde? Er det klogt for dansk økonomi?

Hvis man gerne vil tiltrække flere velfærdsmigranter, så er det en rigtig god idé at hæve integrationsydelsen. Men hvis man synes, at udlændinge skal forsørge sig selv, og at en højkonjunktur skal udnyttes til at få alle danske statsborgere i arbejde, så er venstrefløjens seneste aftale om at hæve ydelserne en dårlig idé.