Læserbrev: Trine Bramsen (S) skriver lørdag i Fyns Amts Avis om lukningen af HF og VUC i Rudkøbing, at hun vil kæmpe mod lukningen, og at lukningen skyldes regeringens årlige besparelser på to procent på uddannelserne. De to procent, kaldet omprioriteringsbidraget, har nu gjort det umuligt, at alle ni HF og VUC-uddannelser på Fyn kan fortsætte. Den første lukning er Rudkøbing. Hvis besparelserne fortsætter, så kommer der flere lukninger.

Men, kære socialdemokrater, ved afstemningen om finansloven i sidste måned stemte I gult, altså hverken for eller imod, til et radikalt forslag om at sløjfe de to procents årlige besparelser.

Det er helt nødvendigt at stoppe besparelserne på de lokale uddannelser. Og når det er gjort, skal vi give særlige tilskud til de små uddannnelsessteder, så vi fortsat har gode ungdomsuddannelser på hele Fyn og i hele landet. Vi skal stoppe centraliseringen af uddannelserne. Det er ikke godt nok at stemme gult.