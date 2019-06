Debat: Socialdemokratiet på økonomisk slingrekurs

Læserbrev: Som venstremand og revisor, før jeg blev politiker, er jeg meget glad for, at vi i Venstre nu kan dokumentere, at vi har sikret, at der igen er styr på Danmarks økonomi. Det er derfor vi kan give et velfærdsløfte uden skattestigninger og samtidig afsætte penge til investeringer i fremtiden, for eksempel næste etape på den fynske motorvej, støjskærme, nye sundhedshuse, flere læger, flere sygeplejersker, flere politibetjente og mange andre investeringer i fremtiden.

Fortsat styr på økonomien kræver også, at vi holder Danmark på sporet. Derfor vil vi fastholde skattestoppet og skabe grundlag for endnu flere arbejdspladser gennem gode erhvervsvilkår, så der kan investeres i fremtidens vækst og udvikling.

Socialdemokraterne melder nu ud med nye skattestigninger til danskerne, for eksempel vil boligskatterne stige som følge af socialdemokraternes halvskjulte oplæg. Den socialdemokratiske skatteopfindsomhed er stor, for eksempel vil socialdemokraterne igen beskatte borgerne på værdien af fri telefon. Samtidig vil det medføre nyt bureaukrati. S vil igen jagte lønmodtagerne med spørgsmål om deres mobiltelefon kun er til arbejdsbrug eller der også har været et enkelt opkald derhjemme. Samtidig vil socialdemokraterne pålægge virksomhederne nye byrder, som vil køre væksten og Danmark baglæns og give færre arbejdspladser.

Socialdemokraterne er på økonomisk slingrekurs og kører Danmark baglæns.