Debat: Socialdemokratiet kæmper for uddannelser

Læserbrev: Rasmus Helveg Petersen (R) skriver 27. januar i Fyns Amts Avis, at Socialdemokratiet ikke kæmper imod nedskæringerne på de danske uddannelsesinstitutioner. Det er lodret forkert.

Socialdemokratiet er ikke med i den aftale, der hvert år skærer to procent på uddannelsesinstitutionerne, Socialdemokratiet har aldrig nogensinde talt for det forslag, og det er i øvrigt heller ikke Socialdemokratiets politik.

Socialdemokratiet er imod nedskæringer på uddannelse. Og hvis Rasmus Helveg Petersen havde gjort sig den ulejlighed at vende blikket mod Langeland, så ville han vide det.

Jeg er socialdemokratisk folketingskandidat på Sydfyn og Langeland. Den seneste måned har jeg sammen med kursister på HF&VUC Langeland afholdt et stormøde med 80 deltagere, samlet 1000 underskrifter, et halvt hundrede personlige fortællinger og taget turen fra Langeland til Christiansborg for at råbe politikerne op.

Det har jeg gjort, fordi regeringens nedskæringer og HF&VUC Fyns bestyrelses prioriteringer, betyder at vores afdeling på Langeland skal lukke. Det slukker uddannelsesdrømme for de studerende og gør det sværere for mennesker at få sig en uddannelse i alle dele af Danmark. Så i stedet for at smide om sig med falske anklager og angreb, burde Rasmus Helveg Petersen melde sig i kampen og arbejdet for at sikre både HF&VUC Langelands afdelingen overlevelse, men også kampen imod nedskæringerne på vores uddannelser. Det er Socialdemokratiets politik, det er min politik, og det er den politik, der er nødvendig, hvis vi i fremtiden skal sikre, at det er muligt for mennesker at få sig en uddannelse i alle dele af Danmark - også på Langeland.