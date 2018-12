Debat: Socialdemokratiet i skatte-zig-zag

Læserbrev: I Venstre støttede vi socialdemokraternes skattereform i 2012, som lettede skatten på arbejde. Der er ingen modsætning mellem at lette skatten på arbejde og velfærd. Tværtimod.

Danmark er blandt de lande med det højeste skattetryk. Når skatten lettes på arbejde styrker det incitamentet til at gøre en ekstra indsats, og væksten øges i samfundet. Det giver et større skattegrundlag, og så kommer der af den vej flere penge ind til velfærd.

Socialdemokraterne i regering foreslog, at vi gennemførte topskattelettelser. Det blev besluttet og gennemføres. Det var en god skattereform. Den står vi ved.

Siden Venstre overtog regeringsmagten har vi fortsat linjen og lettet skatten på arbejde. Nu melder socialdemokraterne ud, at de kører zig-zag og foreslår igen skattestigninger, i første omgang topskattestigninger, men afviser ikke, at der kan komme yderligere skattestigninger. Socialdemokraterne sætter igen skattesugerøret dybt ned i skatteborgernes lommer.

I Venstre har vi øget velfærden, samtidig med at vi har sænket skatten på arbejde. Samtidig laver vi finanslov nu, hvor vi kan prioritere flere forbedringer både på velfærd og investeringer i fremtidens samfund i vækst. For eksempel er vi ved at planlægge næste etape af det tredje fynske motorvejsspor.