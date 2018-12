Debat: Snart er året gået, hvor det så ellers er gået hen

Læserbrev: Der er sket så meget, at min sædvanlige bemærkning "nu kan det ikke blive værre, og så bliver det meget værre", er blevet meget relevant. For det er jo det, at det gør, desværre.

Året blev det mest triste, da Kim Larsen gik bort. Nu er der ingen, der kan skabe glæde og fornøjelse, som Kim Larsen kunne med sine sange og gode bemærkninger. Han kunne skrive historie i sangene, der i grunden var ganske enkle, som strejf af en dråbe, kan vi håbe, på det der skal komme, før livet er omme.

Håbet må aldrig opgives selvom det undertiden er svært.

Tak for alt, Kim Larsen.