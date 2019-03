Debat: Smid masken og giv dig til kende

Læserbrev: "Jeg kasted min handske, opslog jeg min ridderhjelm. De så, jeg var Holger Danske, og ingen formummet skælm!"

Det lever Elvir Abaz fuldstændigt op til: Han giver både navn, titel og stillingsbetegnelse. Så ved enhver, der læser indlægget, med hvilken baggrund han udtaler sig. Han skjuler intet. Enhver rettænkende ved også udmærket, han ikke hverken kan eller giver udtryk for at tale på etatens vegne.

Men det er jo desværre ikke så almindeligt i dagens debat, som man ellers kunne ønske sig, og vi som læsere burde have krav på: Hvem udtaler sig, på hvilken baggrund og i hvis ærinde?

Jeg har set flere indlæg fra personer, som jeg ved, har tilknytning til interessegrupper, såsom partier eller landbrugsgrupper, men det skriver de bare ikke noget om. Det synes jeg ikke, er hæderligt.

Ja, vi har jo endda set anonyme spørgsmål i Folketinget eller opfundne personer deltage i den lokalpolitiske debat. For år tilbage, under Tamil-sagen, var der også folketingsmedlemmer, der sendte præfabrikerede spørgsmål til ministeren for at blokere for ombudsmandens muligheder. Det faldt der dom for, men det er, som om alt det er glemt, og nu kan vi bare køre anonyme kampagner.

Det er ikke i Holger Danskes ånd. Stop det, gør jer ikke selv til grin. Fortæl hvem I er og tag alt relevant med: Smid masken og slå ridderhjelmen op. Vi vil se, hvis ærinde I går.