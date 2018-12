Læserbrev: Jeg var så glad, da det sidst på året kom frem, at man ville flytte medielicensen over på indkomstskatten, da det jo er en beskatning med enorm social slagside.

Da jeg selv tilhører gruppen af mindrebemidlede, er 2400 kroner om året rigtig mange penge for mig. Senere gik det op for mig, at man ville udfase medielicensen over fire år og blev da skuffet og lidt sur i masken. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det skal være nødvendigt at trække det i langdrag. Det er nu, jeg lever; det er nu, jeg har brug for pengene. Jeg vil derfor gerne bede politikerne om at speede processen gevaldigt op til glæde og gavn for os, som er nødt til at vende og dreje hver femøre.