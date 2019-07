Debat: Skru ned for klimahysteriet

Læserbrev: Jeg kan se fornuften i mange gode tiltag for at passe på vor jord, vores grundvand, havene og så videre. Jeg kan dog ikke se fornuften i, at Enhedslisten og SF vil forbyde brændeovne i husstande, som er tilsluttet fjernvarmeforsyningen?

Jeg stiller spørgsmålet "hvorfor kun fjernvarmebrugere?", eller er der nogen, der over for journalisten, ikke har udtrykt sig klart nok? Jeg og sikkert også andre, får den opfattelse ved at læse artiklen, at husstande med oliefyr, jordvarme og naturgas godt må fyre i brændeovnen. Hvis dette er korrekt opfattet, så må kæden været hoppet af. Jeg aner ikke, hvad de ovennævnte partier har røget? Sikkert nok ikke noget, da der er noget farligt inden i.

Min ejendom er tilsluttet fjernvarmen. Det er en energiforsyning, jeg sparsomt bruger, da jeg er så heldig at have brændeovn, og der fyres øvrigt ifølge min skorstensfejers udsagn forbilledligt i den. Jeg tænder også gerne en masse stearinlys, men det skal vel også forbydes. Nu mangler vi bare, at ovennævnte røde klimaentusiaster vil forbyde røget ål, røget kød, røg i køkkenet, rygeost og sidst, men ikke mindst, at ryge på numsen.

Ærligt talt, klimahysteriet er i 2019 gået amok, og medierne hjælper godt til. Vi alle bliver dagligt bombarderet med dommedagsudtalelser, som vi så kan læse på vores smartphones, der i fremstillingsprocessen og under distributionen også CO2-belaster vores verden. Ikke nogen mennesker og dyr er CO2-neutrale, der udledes af naturlige årsager mere eller mindre velduftende gasser i løbet af døgnet. Det kan I ikke forbyde, også selv om der er noget farligt inden i.