Debat: Skrappe billeder forstærker fornuften

Læserbrev: I et læserbrev torsdag den 10. januar under overskriften "Poul Nyrup havde ret", er Ole Bang Jensen dybt forarget over, at jeg i et læserbrev havde skrevet, at halshugningen i Marokko af den danske kvinde burde offentliggøres.

I læserbrevet skriver OBJ om min og DF's primitive virkelighed, om en kompliceret problemstilling, der helt åbenbart overskrider, hvad John Jensen og DF magter og om den kyniske fanatisme, der er styrende for DF.

Ole Bang Jensens læserbrev burde være afvist ved et faktatjek. Intet i mit læserbrev den 3. januar indikerer Dansk Folkepartis mening om noget som helst. Jeg er et ganske almindeligt medlem af DF, og min eneste indflydelse på partiets politik er via stemmesedlen.

Intet sted i verden lever muslimer i fred og fordragelighed med mennesker af anden religiøs observans, og hvor muslimerne er i overtal, er virkeligheden et rent helvede for alle andre. De fleste medier er stadig lamslåede 14 år efter Muhammed-krisen, ondskab begået af islamister bliver bagatelliseret eller slet ikke omtalt. Til trods for at medierne var bedre oplyst, pakkede oplysningerne om drabet ind i vendinger, der fortæller meget lidt om, hvad der faktisk er foregået.

Min opfordring til medierne om at bringe halshugningsvideoen fra Marokko var ment som en form for oplysning. Hvis offentliggørelsen kan forhindre bare ét ungt menneske i at lytte til fake news om muslimsk godhed, men se virkeligheden i øjnene og holde sig fra vandreture i muslimske lande, er ét liv måske reddet.

Jeg har en idé om, at billeder virker fornuft-forstærkende - for eksempel rædselsbillederne på cigaretpakkerne, billeder af bortsprængte legemsdele ved fyrværkeriulykker eller billeder af unge mennesker i kørestole i forbindelse med fartkampagner.

Selvfølgelig skal der tages hensyn til efterladte familiemedlemmer, hvis man bruger fotografier af halshugninger, men mon ikke efterladte familiemedlemmer kan se fornuften i brug af billeder med forfærdelige mishandlinger, hvis dette kan redde andres liv?

Jeg aner ikke, hvad det at være stueren indebærer, hr. Ole Bang Jensen, men hvis det er noget, du er, er jeg det gudskelov ikke.