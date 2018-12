Debat: Skoleelever bør ikke demonstrere i skoletiden

Læserbrev: For nylig valgte en række elever fra forskellige skoler på Sydfyn at pjække fra skole, under dække af at holde "skolestrejke for klimaet". En nok så sympatisk sag, som det er vigtigt at tage alvorligt, men legitimerer en bestemt politisk holdning ligefrem, at man kan tage fri fra sin uddannelse?

Eleverne går på en uddannelse, der er betalt af skatteyderne og ikke nok med dét, så får dem over 18 også betaling for det, nemlig SU. Det synes jeg er helt fint, det er nemlig vigtigt, at alle uanset social baggrund har mulighed for at få en uddannelse, men er det mindste, man kan forvente til gengæld så ikke, at man møder op til undervisning? Eller i hvert fald har en rimelig grund til at være fraværende?

Selvfølgelig kan man ikke gennemføre en uddannelse på flere år uden at have fravær. Bevares, jeg vil ikke spille hellig, for det har jeg da også selv haft. Men så kan man da melde sig syg eller i det mindste lade være med at trække en masse andre med.

Problemet ligger i, at det foregår i så systematisk en grad og med den undskyldning, at det er for en politisk sag. Man har ofte set lignende sager for eksempel i forbindelse med de nye fraværsregler eller andre ting, hvor gymnasieelever har været utilfredse og i nogle tilfælde har blokeret for, at lærerne kunne komme på arbejde.

Kære skoleelever: Jeg synes, det er dejligt, I er så politisk engagerede, men hvis I vil demonstrere, må det altså være i jeres fritid.