Debat: Skik følge eller land fly

Læserbrev: Det er mig ubegribeligt, at mine kolleger i Folketinget ikke vil stå sammen med DF om at forbyde den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir.

Hvordan kan Folketingets medlemmer se på, at den ekstreme, islamiske organisationen holder fredagsbøn foran Christiansborg? Hizb ut-Tahrir er åbenlyst modstander af demokrati og har flere gange opfordret til drab på jøder. Hvordan kan de overhovedet få tilladelse til at arrangere fredagsbøn på slotspladsen?

Det kan de, fordi vi har handlingslammede, naive og vattede politikere, som er fløjtende ligeglade med Danmark og de værdier, vores samfund er bygget på.

Organisationen arbejder for oprettelsen af et islamisk kalifat, hvilket betyder, at de kan forbydes efter grundlovens §78 stk. 2.

Den siger, at "foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom."

Vi har i DF skrevet til samtlige folketingsmedlemmer for at høre, om de vil være med til at få sat en stopper for Hizb ut-Tahrir i Danmark.

Jeg er så uendeligt træt af den islamiske udvikling, der blandt andet kommer til udtryk gennem provokerende demonstrationer som denne. Man burde kunne forvente, at regeringen og politikerne lever op til deres forpligtelser om at værne om vores land, kultur og folk.