Debat: Skattearbejdspladser er intet andet end et holdkæftbolsje

Læserbrev: 100 flere arbejdspladser på vores skattecenter, er en glædelig nyhed. Dog skal vi ikke være blinde for regeringens motiv. Den eneste grund til, at regeringen gav Sydfyn de statslige arbejderpladser, er for at fjerne den hvide plet, som Sydfyn har været igennem et par runder.

Valgkampen er lige rundt om hjørnet, og jungletrommerne lyder i distancen. Hvilket har givet regeringen travlt med at tilgodese så mange provinsområder som overhovedet muligt. Sådan så de kan stemmemaksimere til det kommende folketingsvalg.

Som sagt: Det er godt med 100 flere skattemedarbejdere i Svendborg. Dog falder arbejdspladserne på et tørt sted. For vi bor stadig i Løkkes centraliserede Danmark, hvor flere og flere af vores nære institutioner - både inden for uddannelse og sundhed - skal stadig længere og længere væk fra vores adresser.

Først vil man lukke vores akutfunktion- og fødeafdeling. Så præsenterer regeringen et sundhedsudspil, som centraliserer endnu mere. Hvor Svendborg endnu engang må bide til bolle, og står som taberen i Løkkes centraliserede Danmark.

Sådan skal det ikke forsætte. Vi skal sørge for, at man kan uddanne sig, arbejde og leve i alle dele af Danmark. Sådan så vi faktisk får et Danmark i balance.